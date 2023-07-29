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    «Динамо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов»

    «Крылья Советов» — «Динамо»: счет матча 3:3, обзор голов

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    В матче 2-го тура РПЛ «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Крыльями Советов» со счетом 3:3.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    В составе команды из Москвы забивали Арсен Захарян, Константин Тюкавин и Федор Смолов, а за самарцев отличились Фернандо Костанца, Гленн Бейл и Бенжамин Гарре.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Крылья Советов — Динамо 3:3
    Голы: 0:1 Арсен Захарян (8'), 0:2 Константин Тюкавин (30'), 1:2 Фернандо Костанца (35'), 1:3 Фёдор Смолов (39'), 2:3 Гленн Бейл (74'), 3:3 Бенхамин Гарре (пенальти) (90+1') Крылья Советов: Богдан Овсянников, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Гленн Бейл, Бенхамин Гарре, Фернандо Костанца, Максим Витюгов, Роман Ежов, Амар Рахманович, Егор Карпицкий Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Фабиан Бальбуэна, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Диего Лаксальт, Даниил Фомин, Арсен Захарян, Фёдор Смолов, Муми Нгамал, Константин Тюкавин Предупреждения: Даниил Фомин (15'), Николас Маричал (37'), Амар Рахманович (45+4'), Роман Евгеньев (52'), Владимир Хубулов (84')

    «Динамо» набрало первое очко и занимает девятое место. «Крылья Советов» находятся на первой строчке с 4 баллами.

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