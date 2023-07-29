Габулов: Черчесов улучшит и усилит РПЛ

Станислав Черчесов Фото: globallookpress.com
«Однозначно, Черчесов улучшит и усилит нашу лигу. Он — топ-тренер.
Будет ли это? Время покажет. Может, и пойдет с чемпионскими амбициями. Но мне кажется, сейчас он больше нацелен на международную карьеру», — приводит слова Габулова «Спорт-Экспресс».
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Черчесов в середине июля был уволен из «Ференцвароша». Под его руководством клуб из Будапешта дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл национальный кубок. .VrezNews1 /football/2023/07/20/cherchesov_new_club/