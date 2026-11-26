прогноз на матч 5-го тура Лиги Европы, ставка за 1.80

26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Целе». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Ференцварош»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Ференцварош» занимает третье место, набрав 12 очков из 12 возможных.

Последние матчи: в четвёртом туре Лиги Европы венгерский клуб нанёс поражение «Милану» (2:0). На внутренней арене «Ференцварош» проиграл «Дьору» (1:3).

Не сыграют: из-за красной карточки предстояющую встречу пропустит Деле.

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Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: беспроигрышная серия «Ференцвароша», которая насчитывала 19 матчей: 14 победы и 5 ничьих.

«Целе»

Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Целе» набрал 4 очка и расположился на 25-м месте таблицы.

Последние матчи: В 16-м туре внутреннего первенства «Целе» в родных стенах переиграл «Гросуплье» (2:0). В четвёртом туре Лиги Европы словенцы выиграли у австрийского «Штурма» (3:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: «Целе» не проигрывает на протяжении 9 матчей подряд. Словенский клуб одержал 6 побед и 3 встречу завершил вничью.

На что ставят в матче Ференцварош — Целе Букмекерские коэффициенты на матч Ференцварош — Целе: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ференцварош» занимает 3-е место в Лиге Европы

«Целе» занимает 25-е место в чемпионате Бельгии

В 2019 году «Ференцварош» обыграл «Целе» в товарищеском матче (2:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Ференцвароша» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья оценивается в 5.30. На победу «Целе» — 7.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.40.

Прогноз: Обе команды примерно одного уровня и играют результативно. За игру соперники могут наколотить от трех мячей.

1.80 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Ференцварош» — «Целе» принесёт прибыль 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.83 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Ференцварош» — «Целе» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.