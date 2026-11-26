26 ноября в пятом туре Лиги Европы по футболу сыграют «Ференцварош» и «Целе». Начало встречи — в 23:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Ференцварош»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Ференцварош» занимает третье место, набрав 12 очков из 12 возможных.
Последние матчи: в четвёртом туре Лиги Европы венгерский клуб нанёс поражение «Милану» (2:0). На внутренней арене «Ференцварош» проиграл «Дьору» (1:3).
Не сыграют: из-за красной карточки предстояющую встречу пропустит Деле.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: беспроигрышная серия «Ференцвароша», которая насчитывала 19 матчей: 14 победы и 5 ничьих.
«Целе»
Турнирное положение: в основном этапе Лиги Европы «Целе» набрал 4 очка и расположился на 25-м месте таблицы.
Последние матчи: В 16-м туре внутреннего первенства «Целе» в родных стенах переиграл «Гросуплье» (2:0). В четвёртом туре Лиги Европы словенцы выиграли у австрийского «Штурма» (3:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: «Целе» не проигрывает на протяжении 9 матчей подряд. Словенский клуб одержал 6 побед и 3 встречу завершил вничью.
Статистика для ставок
- «Ференцварош» занимает 3-е место в Лиге Европы
- «Целе» занимает 25-е место в чемпионате Бельгии
- В 2019 году «Ференцварош» обыграл «Целе» в товарищеском матче (2:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Ференцвароша» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.37. Ничья оценивается в 5.30. На победу «Целе» — 7.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.40.
Прогноз: Обе команды примерно одного уровня и играют результативно. За игру соперники могут наколотить от трех мячей.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.83.