УЕФА оштрафовал «Челси» за нарушение правил финансового фэйр-плей

оштрафован за нарушение правил по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей.

Лондонский клуб выплатит 10 миллионов евро, сообщает пресс-служба УЕФА.

«Челси» нарушил правила, связанные с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность.

После смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами и самостоятельно уведомил об этом УЕФА.

Указанные факты касались сделок прошлых лет, совершенных в период с 2012 по 2019 год.

По результатам проведенной оценки, включая применимый срок давности, было принято решение заключить мировое соглашение с клубом, который согласился выплатить финансовый взнос в размере 10 миллионов евро для полного урегулирования.

Напомним, с 2003 по 2022 год владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович.