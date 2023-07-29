ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар и Килиан МбаппеНеважно, останется ли Мбаппе или нет — ПСЖ нужен новый центрфорвард
  • 09:15
    • В Конго допустили проведение товарищеского матча со сборной России
  • 08:48
    • УЕФА оштрафовал «Челси» за нарушение правил финансового фэйр-плей
  • 08:02
    • Буффон решил завершить карьеру в 45 лет
  • 07:03
    • Капитан «ПСЖ» готов перейти в команду Роналду
  • 20:57
    • УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год
    Все новости спорта

    УЕФА оштрафовал «Челси» за нарушение правил финансового фэйр-плей

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии УЕФА
    «Челси» оштрафован за нарушение правил по лицензированию клубов и финансовому фэйр-плей.

    «Челси» выплатит 10 млн евро за нарушения правил ФФП
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Челси» выплатит 10 млн евро за нарушения правил ФФП

    Лондонский клуб выплатит 10 миллионов евро, сообщает пресс-служба УЕФА.

    «Челси» нарушил правила, связанные с лицензированием и финансовым фэйр-плей, предоставив неполную отчетность.

  • УЕФА исключил «Ювентус» из еврокубков на один год
  • Читайте по теме

    • После смены собственника клуба в 2022 году новый владелец выявил случаи потенциально неполного представления информации предыдущими хозяевами и самостоятельно уведомил об этом УЕФА.

    Указанные факты касались сделок прошлых лет, совершенных в период с 2012 по 2019 год.

  • Павар, Ляпорт и еще четыре защитника для «Челси» на замену Фофана
  • Игроки, которые могут стать трансферными целями «Челси» после травмы французского защитника
  • 27/07/2023

    • По результатам проведенной оценки, включая применимый срок давности, было принято решение заключить мировое соглашение с клубом, который согласился выплатить финансовый взнос в размере 10 миллионов евро для полного урегулирования.

    Напомним, с 2003 по 2022 год владельцем «Челси» был российский бизнесмен Роман Абрамович.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» потеряет очки в матче с «Ростовом»?
  • «Ростов» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.90
    •
  • Получится ли у Гейджи отомстить Порье в реванше?
  • Гейджи — Порье. Прогноз и ставки
  • 1.67
    •
  • «Динамо» одержит первую победу в сезоне?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.45
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 20:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Гейджи — Порье
  • Бокс
  • Завтра в 07:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Урал — Пари НН
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ахмат — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Вавринка — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры