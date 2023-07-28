Тренер «Торино» назвал Миранчука игроком высокого уровня

Главный тренеротреагировал на изменения в составе во время летнего трансферного окна.

«Мы потеряли пятерых игроков этим летом и подписали только двух. Нам нужны еще три футболиста высокого уровня, потому что Влашич, Миранчук и Валентно Лазаро были игроками высокого уровня.

Мы хотим заполучить Влашича, он сам хочет вернуться и способен сыграть еще лучше, чем в прошлом сезоне. Проблема в экономической составляющей, потому что мы не можем позволить его себе на данный момент. Мы надеемся достичь соглашения, но они запрашивают слишком много», — цитирует Юрича Football Italia.