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    Тренер «Торино» назвал Миранчука игроком высокого уровня

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    Главный тренер «Торино» Иван Юрич отреагировал на изменения в составе во время летнего трансферного окна.

    Иван Юрич
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    Иван Юрич

    «Мы потеряли пятерых игроков этим летом и подписали только двух. Нам нужны еще три футболиста высокого уровня, потому что Влашич, Миранчук и Валентно Лазаро были игроками высокого уровня.

    Мы хотим заполучить Влашича, он сам хочет вернуться и способен сыграть еще лучше, чем в прошлом сезоне. Проблема в экономической составляющей, потому что мы не можем позволить его себе на данный момент. Мы надеемся достичь соглашения, но они запрашивают слишком много», — цитирует Юрича Football Italia.

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