Стало известно, какую сумму «ПСЖ» потребует у «Реала» за Мбаппе

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала» уже этим летом.

По данным испанского издания Marca, «ПСЖ» готов отпустить Килиана в «Реал» этим летом в обмен на 250 миллионов евро.

Источник отмечает, что Файза Ламари, мать 24-летнего француза, попытается снизить цену.

При этом до сих пор неизвестно, намерен ли «Реал» выкупать Мбаппе этим летом.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее игрок подтвердил, что не будет продлевать соглашение.

Из-за отказа подписывать новый контракт Мбаппе был отстранен от первой команды «ПСЖ».

Напомним, Мбаппе отказался вести переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».