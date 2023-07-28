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    Стало известно, какую сумму «ПСЖ» потребует у «Реала» за Мбаппе

    Футбол
    Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского «Реала» уже этим летом.

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    По данным испанского издания Marca, «ПСЖ» готов отпустить Килиана в «Реал» этим летом в обмен на 250 миллионов евро.

    Источник отмечает, что Файза Ламари, мать 24-летнего француза, попытается снизить цену.

    При этом до сих пор неизвестно, намерен ли «Реал» выкупать Мбаппе этим летом.

    Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца сезона-2023/2024. Ранее игрок подтвердил, что не будет продлевать соглашение.

    Из-за отказа подписывать новый контракт Мбаппе был отстранен от первой команды «ПСЖ».

    Напомним, Мбаппе отказался вести переговоры с саудовским «Аль-Хилялем».

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