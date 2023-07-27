«Челси» и «Ньюкасл» сыграли вничью в товарищеском матче

сыграл вничью св рамках предсезонного тура по США.

Встреча, состоявшаяся в Атланте, завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 12-й минуте отличился новичок «синих» Николас Джексон.

«Сороки» отыгрались за минуту до перерыва благодаря точному удару Мигеля Альмирона.

«Ньюкасл» в следующем товарищеском матче сыграет 29 июля с «Брайтоном», а «Челси» 30 июля встретится с «Фулхэмом».