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    «Челси» и «Ньюкасл» сыграли вничью в товарищеском матче

    Футбол Челси Ньюкасл Товарищеские матчи
    «Челси» сыграл вничью с «Ньюкаслом» в рамках предсезонного тура по США.

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    Встреча, состоявшаяся в Атланте, завершилась со счетом 1:1.

    Оба гола были забиты в первом тайме. На 12-й минуте отличился новичок «синих» Николас Джексон.

    «Сороки» отыгрались за минуту до перерыва благодаря точному удару Мигеля Альмирона.

    «Ньюкасл» в следующем товарищеском матче сыграет 29 июля с «Брайтоном», а «Челси» 30 июля встретится с «Фулхэмом».

    Товарищеский матч
    Ньюкасл Англия — Челси Англия — 1:1 (1:1)
    Голы: 0:1 — Джексон (12), 1:1 — Альмирон (45+4)Ньюкасл: Дубравка (Поуп, 46), Триппьер (Эшби, 85), Шер (Мерфи, 34), Берн, Ботман, Тонали, Майли, Жоэлинтон (Тернер-Кук, 85), Гордон, Альмирон (Паркинсон, 78), ИсакЧелси: Кепа, Джеймс (Гюсто, 65), Чалоба, Хамфрис, Кукурелья (Чилуэлл, 64), Фернандес (Чуквуэмека, 65), Казадеи (Морейра, 78), Мудрик (Галлахер, 46), Матсен (Сантос, 65), Нкунку (Берстоу, 78), Джексон (Стерлинг, 46)
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