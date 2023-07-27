«Челси» и «Ньюкасл» сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, состоявшаяся в Атланте, завершилась со счетом 1:1.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 12-й минуте отличился новичок «синих» Николас Джексон.
«Сороки» отыгрались за минуту до перерыва благодаря точному удару Мигеля Альмирона.
«Ньюкасл» в следующем товарищеском матче сыграет 29 июля с «Брайтоном», а «Челси» 30 июля встретится с «Фулхэмом».
Товарищеский матч
Ньюкасл Англия — Челси Англия — 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 — Джексон (12), 1:1 — Альмирон (45+4)Ньюкасл: Дубравка (Поуп, 46), Триппьер (Эшби, 85), Шер (Мерфи, 34), Берн, Ботман, Тонали, Майли, Жоэлинтон (Тернер-Кук, 85), Гордон, Альмирон (Паркинсон, 78), ИсакЧелси: Кепа, Джеймс (Гюсто, 65), Чалоба, Хамфрис, Кукурелья (Чилуэлл, 64), Фернандес (Чуквуэмека, 65), Казадеи (Морейра, 78), Мудрик (Галлахер, 46), Матсен (Сантос, 65), Нкунку (Берстоу, 78), Джексон (Стерлинг, 46)