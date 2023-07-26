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    Бородюк: Бальбуэна приехал и сразу стал капитаном «Динамо» — это непонятная ситуация

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    Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возмущен тем, что новым капитаном «Динамо» стал защитник Фабиан Бальбуэна.

    Александр Бородюк
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    Александр Бородюк

    В прошлом сезоне Бальбуэна не выступал за «Динамо». Парагваец играл на правах аренды за бразильский «Коринтианс».

    В первом туре РПЛ «Динамо» проиграло «Краснодару» со счетом 1:3.

    «Конечно, после первого тура есть команды, которые порадовали. Но есть и те, кто разочаровал. "Спартак" за счет характера вырвал победу, проигрывая по ходу матча. Еще порадовал "Краснодар" своей организованной игрой.

    У таких клубов, как "Динамо" и ЦСКА, есть спортивные амбиции, но по первому туру они не впечатлили, так как проиграли. Нужно с первых туров набирать очки. Если ЦСКА ставит серьезные задачи, то им необходимо поработать на трансферном рынке. Клуб нуждается в игроках.

    "Динамо" вроде бы укомплектовано, но пока не очень понятно, что происходит. Бальбуэна приехал и сразу стал капитаном — это непонятная ситуация. После матча несколько футболистов высказалось об этом в прессе. Считаю, что футболистам "Динамо" стоит сосредоточиться на футболе. Надеюсь, что у них всё наладится. "Динамо" — клуб с великими традициями.

    "Зенит" стабильно взял свои очки. А к командам из нижней части таблицы — "Пари НН", "Балтике" и "Факелу" — особых претензий нет. Они старались.

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    • Первый тур, конечно, ничего не значит. Выводы можно будет делать после седьмого-восьмого тура. Тогда у команд появится игровой тонус и будет стабильность состава — можно будет сделать определенные выводы. После седьмого-восьмого тура можно будет понимать, кто и на что претендует», — приводит слова Бородюка «Чемпионат».

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