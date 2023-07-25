Юран о победе «Пари НН»: Играли в атаку, хорошо прессинговали

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Кубка России с(1:1, 4:3 по пен.).

«Всегда хочется большего, всегда хочется побеждать в игре. Победа в серии пенальти — тоже неплохо. Имели достаточное количество моментов, чтобы выиграть по игре.

К сожалению, были индивидуальные ошибки, будем их снова разбирать. Перед матчем заостряли внимание на том, насколько быстро "Динамо" работает в перехватах. Здесь мы привезли мяч сами себе.

Есть тренировочный процесс и теории, разберем это. Сейчас самое главное — восстановить игроков. Нет никакой эйфории, просил сегодня ребят играть в футбол.

Думаю, что болельщикам понравился матч. Играли в атаку, хорошо прессинговали, но реализация подкачала.

Серия пенальти — это лотерея? Лотерея или не лотерея, но это умение вратаря отбить пенальти и умение игрока забить. Больше придерживаюсь мнения, что это не лотерея, а больше мастерство футболистов.

А то, что десерт, я соглашусь, но не для тренеров, а для болельщиков», — сказал Юран «Матч ТВ».

В следующем матче «Пари НН» встретится с «Уралом» 29 июля в рамках российской Премьер-лиги.