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    Юран о победе «Пари НН»: Играли в атаку, хорошо прессинговали

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    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа Кубка России с «Динамо» (1:1, 4:3 по пен.).

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Всегда хочется большего, всегда хочется побеждать в игре. Победа в серии пенальти — тоже неплохо. Имели достаточное количество моментов, чтобы выиграть по игре.

    К сожалению, были индивидуальные ошибки, будем их снова разбирать. Перед матчем заостряли внимание на том, насколько быстро "Динамо" работает в перехватах. Здесь мы привезли мяч сами себе.

    Есть тренировочный процесс и теории, разберем это. Сейчас самое главное — восстановить игроков. Нет никакой эйфории, просил сегодня ребят играть в футбол.

    Думаю, что болельщикам понравился матч. Играли в атаку, хорошо прессинговали, но реализация подкачала.

    Серия пенальти — это лотерея? Лотерея или не лотерея, но это умение вратаря отбить пенальти и умение игрока забить. Больше придерживаюсь мнения, что это не лотерея, а больше мастерство футболистов.

    А то, что десерт, я соглашусь, но не для тренеров, а для болельщиков», — сказал Юран «Матч ТВ».

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