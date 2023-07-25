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    «ПСЖ» без Мбаппе не смог выиграть у «Аль-Насра» Роналду

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    «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с саудовским «Аль-Насром» в рамках товарищеского матча.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Встреча, состоявшаяся в Осаке (Япония) завершилась вничью — 0:0.

    Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

    «ПСЖ» отправился в предсезонный тур по Японии без Килиана Мбаппе, который был отстранен от команды после отказа продлевать контракт с клубом.

    В этой игре принял участие 16-летний Этан Мбаппе, младший брат Килиана.

    В следующем товарищеском матче соперником «ПСЖ» станет японский клуб «Сересо Осака». Игра состоится 28 июля. «Аль-Наср» 27 июля встретится с миланским «Интером».

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