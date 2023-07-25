«ПСЖ» без Мбаппе не смог выиграть у «Аль-Насра» Роналду

сыграл вничью с саудовскимв рамках товарищеского матча.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Криштиану Роналду Фото: twitter.com/mdrjalnassr

Встреча, состоявшаяся в Осаке (Япония) завершилась вничью — 0:0.

Лидер «Аль-Насра» Криштиану Роналду провел на поле 66 минут, после чего был заменен.

«ПСЖ» отправился в предсезонный тур по Японии без Килиана Мбаппе, который был отстранен от команды после отказа продлевать контракт с клубом.

В этой игре принял участие 16-летний Этан Мбаппе, младший брат Килиана.

В следующем товарищеском матче соперником «ПСЖ» станет японский клуб «Сересо Осака». Игра состоится 28 июля. «Аль-Наср» 27 июля встретится с миланским «Интером».