Быстров: Соболев — полный идиот, он не достоин быть в «Спартаке»

Бывший футболист сборной Россиираскритиковал нападающего «Спартака», показавшего неприличный жест в матче с ЦСКА (2:1).

На 65-й минуте Соболев проиграл в штрафной ЦСКА борьбу за мяч защитнику Виллиану Роше, после чего завалил соперника на газон. Затем россиянин, стоя перед бразильцем, демонстративно схватил себя за гениталии, за что получил красную карточку. При этом Роша тоже был удален с поля.

«Соболев — полный идиот, который подвел свою команду. И не только команду, но и всех, кто болел за "Спартак". Если человек позволяет так себя вести в дерби, то он просто не достоит быть в клубе. Он может извиняться или не извиняться — это уже второй вопрос.

Сначала нападающий подвел всех, кто причастен к "Спартаку". Дальше Соболев может оправдываться, но в дерби он облажался. Не понимаю Абаскаля — он видит, что у него человек не играет, но находится на поле. У меня Соболев бы ушел на 45-й минуте.

Абаскаль сказал: "Если это повторится..." А на мой взгляд, это повторяется не первый раз. В эпизодах, когда Соболев может доигрывать до конца, должен ставить корпус и от него будут отлетать защитники, он как девочка падает и симулирует.

Считаю, что такие футболисты не должны играть в "Спартаке". Провоцировать и нырять — это нормальные вещи, но на поле нельзя быть посмешищем. Это говорит о неготовности футболиста к дерби», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее капитан «Спартака» Георгий Джикия призвал поддержать Соболева.