1-й таймНьюкасл — ЛестерОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ньюкасл»«Ньюкасл» — «Лестер». Онлайн
  • 22:13
    • «Ювентус» лишили 10 очков
  • 21:45
    • Вендел и Клаудиньо отправились в отпуск
  • 21:08
    • «Химки» лишились шансов остаться в РПЛ по итогам сезона
  • 20:57
    • «Пари НН» разгромил «Сочи»
  • 19:38
    • В «Рубине» отреагировали на информацию об интересе к Кокорину
    Все новости спорта

    Хохлов: «Пари НН» больше хотел выиграть, поэтому победил

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Сочи
    Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвел итог матча против «Пари НН» (0:4).

    Дмитрий Хохлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Хохлов

    «Сегодня "Нижний Новгород" заслуженно победил. Про удаление нет смысла говорить. Мы начали спасать положение, когда уже было поздно. "Пари НН" больше хотел выиграть, поэтому победил.

    Замена Бурмистрова? Есть плановые замены, уже играем немного с прицелом на следующий сезон, молодежи больше времени даем. У Никиты совпало, у него и повреждение, и плановая замена состоялась», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

    «Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» и «Лестер» сыграют вничью
  • «Ньюкасл» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
  • Сможет ли «Ювентус» обыграть «Эмполи»?
  • «Эмполи» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Позволит ли «Барселона» выбраться из зоны вылета «Вальядолиду»?
  • «Вальядолид» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    8.87
  • Экспресс дня 22 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Эмполи — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вальядолид — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Финляндия — Дания
  • Хоккей
  • Завтра в 20:20
    •  2.11
  • Прогноз на матч Канада — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 16:20
    •  1.91
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Котов — Гертс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры