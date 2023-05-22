Хохлов: «Пари НН» больше хотел выиграть, поэтому победил

Главный тренерподвел итог матча против(0:4).

«Сегодня "Нижний Новгород" заслуженно победил. Про удаление нет смысла говорить. Мы начали спасать положение, когда уже было поздно. "Пари НН" больше хотел выиграть, поэтому победил.

Замена Бурмистрова? Есть плановые замены, уже играем немного с прицелом на следующий сезон, молодежи больше времени даем. У Никиты совпало, у него и повреждение, и плановая замена состоялась», — приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

«Пари НН» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Сочи» располагается на 10-й строчке (37).