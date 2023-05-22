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    «Эмполи» неожиданно разбил «Ювентус»

    «Эмполи» — «Ювентус»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче 36-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде проиграл «Эмполи» со счетом 1:4.

    «Ювентус»
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    «Ювентус»

    На дубль Франческо Капуто и голы Себастьяно Луперто и Роберто Пикколи туринцы ответили забитым мячом престижа в исполнении Федерико Кьезы.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Ювентус 4:1
    Голы: 1:0 Франческо Капуто (пенальти) (18'), 2:0 Себастьяно Луперто (21'), 3:0 Франческо Капуто (48'), 3:1 Федерико Кьеза (86'), 4:1 Роберто Пикколи (90 + 3') Эмполи: Гульельмо Викарио, Тайронн Эбюэхи, Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи, Альберто Грасси, Филиппо Бандинелли (Николас Хаас, 68'), Жан-Даниэль Акпа (Петар Стоянович, 88'), Якопо Фаццини (Лиам Хендерсон, 79'), Николо Камбьяги (Марко Пьяца, 79'), Франческо Капуто (Роберто Пикколи, 88') Ювентус: Душан Влахович, Аркадиуш Милик (Мойзе Кин, 58'), Филип Костич, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли (Анхель Ди Мария, 59'), Фабио Миретти (Леандро Паредес, 46'), Томмазо Барбьери (Федерико Кьеза, 46'), Алекс Сандро (Даниэле Ругани, 63'), Бремер, Федерико Гатти, Войцех Щенсны Предупреждения: Фабьяно Паризи (55'), Адриен Рабьо (56'), Филиппо Бандинелли (66'), Леандро Паредес (76')

    Календарь и таблица Серии А

    «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице серии А, набрав 59 очков. «Эмполи» располагается на 14-й строчке — 42 очка.

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