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    Агент Барбоза заявил, что Спаллетти может рассмотреть предложения от клубом РПЛ

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    Футбольный агент Паулу Барбоза рассказал о возможном возвращении главного тренера «Наполи» Лучано Спаллетти в российскую Премьер-лигу.

    Лучано Спаллетти
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    Лучано Спаллетти

    «Спаллетти хороша знает российский футбол и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет.

    Ему очень комфортно было работать в "Зените", поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий.

    В России могут надеяться на возвращение Спаллетти», — сказал Барбоза Sport24.

  • Спаллетти решил покинуть «Наполи»
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    • Напомним, что Спаллетти, вероятно, покинет «Наполи» по окончанию из-за конфликта с руководством. «Неаполитанцы» досрочно выиграли чемпионат Италии сезона 2022/2023.

    Спаллетти уже работал в РПЛ. Специалист возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год.

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