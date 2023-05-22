Агент Барбоза заявил, что Спаллетти может рассмотреть предложения от клубом РПЛ

Футбольный агентрассказал о возможном возвращении главного тренерав российскую Премьер-лигу.

«Спаллетти хороша знает российский футбол и ему очень понравилось в РПЛ. Возвращение в Россию возможно, почему нет.

Ему очень комфортно было работать в "Зените", поэтому предложения из РПЛ он обязательно рассмотрит. Он хорошо относится к России, но будут предложения из Англии и Германии. Все будет зависеть от условий.

В России могут надеяться на возвращение Спаллетти», — сказал Барбоза Sport24.

Напомним, что Спаллетти, вероятно, покинет «Наполи» по окончанию из-за конфликта с руководством. «Неаполитанцы» досрочно выиграли чемпионат Италии сезона 2022/2023.

Спаллетти уже работал в РПЛ. Специалист возглавлял «Зенит» в период с 2009 по 2014 год.