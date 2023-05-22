Спаллетти решил покинуть «Наполи»

Главный тренер «Наполи»дал понять, что в ближайшее время покинет свой пост.

«Вопрос решен, не каждый день меняешь свое мнение. Это ситуация, которая накалялась долгое время.

Когда работаешь весь день, в голове начинают формироваться некоторые мысли. Если вы не уверены, что можете отдать этому клубу все, что в ваших силах, правильно все обдумать и прийти к выводу, а затем придерживаться его.

Все определено, мы просто должны объявить об этом», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В этом сезоне «Наполи» под руководством Спаллетти выиграл чемпионат Италии и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.