Де Лаурентис не исключает ухода Спаллетти

Президент «Наполи»прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера, который истекает следующим летом.

«Спаллетти — чемпион, а чемпионы должны найти место, где могут проявлять себя с лучшей стороны. Он нашел это у нас, и все сработало.

Было бы лучше остаться в "Наполи"? Без сомнений, но в жизни свобода есть неизмеримое и бесценное благо, мы не должны никому подрезать крылья, как никто не должен делать этого со мной. Мы должны оставаться на одной волне и быть благодарными», — цитирует Де Лаурентиса Football-Italia.

Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года. Команда выиграла Серию А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.