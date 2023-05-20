ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаЛучшая команда мира. Победа в Лиге чемпионов закрепит за «Сити» легендарный статус
  • 11:44
    • РПЛ назвала претендентов на премию лучшему игроку и тренеру сезона
    Все новости спорта

    Де Лаурентис не исключает ухода Спаллетти

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис прокомментировал ситуацию с контрактом главного тренера Лучано Спаллетти, который истекает следующим летом.

    Лучано Спаллетти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лучано Спаллетти

    «Спаллетти — чемпион, а чемпионы должны найти место, где могут проявлять себя с лучшей стороны. Он нашел это у нас, и все сработало.

    Было бы лучше остаться в "Наполи"? Без сомнений, но в жизни свобода есть неизмеримое и бесценное благо, мы не должны никому подрезать крылья, как никто не должен делать этого со мной. Мы должны оставаться на одной волне и быть благодарными», — цитирует Де Лаурентиса Football-Italia.

    Спаллетти тренирует «Наполи» с 2021 года. Команда выиграла Серию А и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» не сможет обыграть «Реал Сосьедад»
  • «Барселона» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 3.75
    •
  • Медведев накажет Циципаса?
  • Медведев — Циципас. Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Продлит ли «Ливерпуль» свою победную серию?
  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.62
  • Экспресс дня 20 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  3.75
  • Прогноз на матч Барселона — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Медведев — Циципас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Торпедо — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бавария — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Борнмут — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Лилль — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры