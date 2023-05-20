«Краснодар 2» — «Велес»: счет матча 5:2, обзор голов

обыграл(5:2) в матче 32-го тура российской Первой лиги.

В составе хозяев отличились Кирилл Богданец (2 гола), Владислав Самко, Омар Попов и Данил Полях. У «Велеса» забили Леонид Герчиков и Геворк Саркисян.

Футбол. Россия. ФНЛ Краснодар-2 — Велес 5:2 Голы: 1:0 Bogdanets K. (26'), 2:0 Владислав Самко (40'), 2:1 Gerchikov L. (65'), 3:1 Bogdanets K. (72'), 4:1 Popov O. (89'), 4:2 Геворк Саркисян (90+1'), 5:2 Polyakh D. (90+3') Краснодар-2: Safronov R., Bogdanets K., Harutyunyan G., Олег Исаенко, Давид Кокоев, Kuchugura D., Максим Кутовой, Дмитрий Пивоваров, Владислав Самко, Yarlykov V., Роман Защепкин Велес: Пётр Косаревский, Самину Абдуллахи, Batsuev A., Александр Сергеевич Безчаснюк, Джамал Дибиргаджиев, Владимир Кабахидзе, Константин Кертанов, Ираклий Логуа, Makeev E., Даниэль Мишкич, Олег Смирнов Предупреждения: Олег Смирнов (59'), Константин Кертанов (82')

После этого матча «Краснодар 2» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице Первой лиги (25 очков). «Велес» — на 14-й строчке (33).