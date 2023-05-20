Клотет: Сегодня болельщики «Торпедо» покорили мое сердце

Наставникподвел итог матча против «Динамо»

«Мы сыграли сегодня мягко: не доминировали в чужой штрафной, допускали моменты в своей. Команда была настроена хорошо, несмотря на поражение от ЦСКА неделю назад.

Мы могли сыграть намного лучше. Мы должны сражаться, мы отдаем мячи сопернику, мы их дарим.

Сегодня мы также подошли к фанатам и поблагодарили их. Я был во многих клубах, где была неимоверная поддержка, они все известны этим, но сегодня болельщики "Торпедо" покорили мое сердце. Они с нами, они с командой, несмотря на наш тяжелый сезон. Они все с нетерпением ждут, когда мы начнем новый сезон, мы будем биться за них», — цитирует Клотета «Матч ТВ».

Победа позволила «Динамо» набрать 45 очков и подняться на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. У «Торпедо» 13 пунктов и последняя строчка.