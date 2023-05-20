«Кремонезе» — «Болонья»: счет матча 1:5, обзор голов

в гостях обыграла(5:1) в матче 36-го тура итальянской Серии А.

В первом тайме гости забили три безответных гола. На 14-й минуте встречи нападающий «Болоньи» Марко Арнаутович открыл счет, а на 27-й минуте полузащитник команды Льюис Фергюсон удвоил преимущество в счете.

Уже на 45+1-й минуте защитник гостей Стефан Пош сделал счет разгромным — 3:0.

Во втором тайме игрокам «Болоньи» удалось забить еще два гола. Сначала форвард Риккардо Орсолини забил гол, а Никола Сансоне на 80-й минуте отправил мяч в ворота в 5-й раз.

Игрокам «Кремонезе» все-таки удалось забить один гол. На 90+1-й минуте нападающий хозяев Даниэль Чофани совершил голевой удар.

Футбол. Италия. Серия А Кремонезе — Болонья 0:5 Голы: 0:1 Марко Арнаутович (14'), 0:2 Льюис Фергюсон (27'), 0:3 Стефан Пош (45 + 1'), 0:4 Риккардо Орсолини (62'), 0:5 Никола Сансоне (80'), 1:5 Даниэль Чофани (90 + 1') Кремонезе: Марко Карнесекки, Леонардо Серникола (Феликс Афена-Гьян, 77'), Хоан Васкес, Влад Кирикеш (Лука Лочошвили, 59'), Эмануэле Валери, Суалихо Мейте, Микеле Кастаньетти (Джакомо Квальята, 70'), Шарль Пикель, Пабло Гальдамес (Кристиан Буонаюто, 46'), Давид Окереке, Франк Тсаджут (Даниэль Чофани, 46') Болонья: Муса Бэрроу, Марко Арнаутович (Никола Сансоне, 77'), Риккардо Орсолини, Льюис Фергюсон (Михел Эбишер, 59'), Николас Домингес (Никола Моро, 59'), Йерди Схаутен (Гари Медель, 65'), Андреа Камбьязо, Джон Лукуми, Кевин Бонифаци, Стефан Пош (Лоренцо Де Сильвестри, 65'), Лукаш Скорупски Предупреждения: Риккардо Орсолини (29'), Риккардо Орсолини (73'), Кристиан Буонаюто (86')

После этого матча «Болонья» занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А (50 очков). «Кремонезе» — на 19-й позиции (24).