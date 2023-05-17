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    Уткин: «Милан» ни одной минуты не был горазд бороться за финал

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    Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о противостоянии «Интера» и «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов (2:0 и 1:0).

    Василий Уткин
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    Василий Уткин

    «"Милан" ни одной минуты не был горазд бороться за финал. Жиру занимался фитнесом. Он не получил ни одной дельной передачи за четыре тайма. Единственное, что он смог показать, — это торс, когда он менял порванную футболку. Игра "Милана" была настолько беззубой, что становится интересно: кто и зачем столь страстно держал Оливье, что порвал его одежду.

    Зачем вышел на поле Мессьяс, можно писать дипломы. Иначе не догадаешься. Про Леау и говорить смешно. Игрок для слабой команды. Без пространства, без контратаки он просто прикольный фрик, которого можно изготовить в миниатюре и вешать на елку. На этом функционал исчерпан. Ну и вот на кой они высадили "Наполи". Непонятно же. Было бы хотя бы интересно», — написал Уткин в телеграм-канале.

    Соперник «Интера» по финалу определится в противостоянии «Манчестер Сити» — «Реал». Первый матч завершился ничьей — 1:1.

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