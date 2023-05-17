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    Анчелотти: Для «Реала» Лига чемпионов всегда была и будет особенным турниром

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    Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался в преддверии матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне.

    Для "Реала" Лига чемпионов всегда была и будет особенным турниром. Все дело в истории. Одно из лучших качеств клуба — дань уважения легендам прошлых лет. В клубе всегда помнят о них.

    Команда должна хорошо читать игру. Игрокам следует знать, что нас ждут отрезки, когда придется терпеть, но это нормально для такого матча. В то же время мы должны выжать максимум, когда будем владеть преимуществом», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА

    Матч «Манчестер Сити» — «Реал» состоится в среду, 17 мая. Начало — в 22:00 по мск. Первая встреча завершилась ничьей — 1:1. С прогнозами на этот поединок можно ознакомиться здесь и тут.

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