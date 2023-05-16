Миранчук может пропустить ближайший матч «Торино»

Полузащитник «Торино»может не успеть восстановиться к ближайшему матчу команды в чемпионате Италии.

В начале мая Миранчук получил перелом мизинца в игре с «Монцей». Из-за этого он уже пропустил встречу с «Вероной».

«Восстанавливается, посмотрим в ближайшие дни», — сказал «СЭ» о российском футболисте спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

В ближайшем матче «Торино» сыграет на своем поле с «Фиорентиной». Игра пройдет 21 мая, начало — в 16:00 мск.

В текущем сезоне Миранчук провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.