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    Миранчук может пропустить ближайший матч «Торино»

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    Полузащитник «Торино» Алексей Миранчук может не успеть восстановиться к ближайшему матчу команды в чемпионате Италии.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    В начале мая Миранчук получил перелом мизинца в игре с «Монцей». Из-за этого он уже пропустил встречу с «Вероной».

    «Восстанавливается, посмотрим в ближайшие дни», — сказал «СЭ» о российском футболисте спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти.

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    • В ближайшем матче «Торино» сыграет на своем поле с «Фиорентиной». Игра пройдет 21 мая, начало — в 16:00 мск.

    В текущем сезоне Миранчук провел в чемпионате Италии 26 матчей, забил четыре гола и сделал пять результативных передач.

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