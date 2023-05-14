Тихонов: В матче «Крылья Советов» — «Локомотив» результат по делу

Андрей Тихонов Фото: globallookpress.com
«Результат по делу. Не было создано достаточное количество голевых моментов. Закономерная ничья. Благодаря активности Бенхамина Гарре "Крылья" могли и выиграть.
Если бы были у "Локомотива" Сергей Пиняев и Артем Дзюба, то интенсивность атаки москвичей была бы выше. Максим Глушенков, выйдя после перерыва, голевую передачу отдал.
В первом тайме Дмитрий Цыпченко неплохо выглядел, а во втором растворился. Вот Гарре, хоть и не забил, был активен и полезен весь матч», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
«Локомотив» (36 очков) занимает девятое место в турнирной таблице, «Крылья Советов» (26) располагаются на 12‑й строчке.