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    Енин о результатах «Торпедо»: У меня есть претензии и к себе, и к остальным

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    Полузащитник «Торпедо» Иван Енин высказался о результатах московской команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

    Иван Енин
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    Иван Енин

    «Выступление "Торпедо" в этом сезоне — провал.

    Есть ли претензии к себе и команде? В первую очередь необходимо начинать с самого себя, а потом уже задавать вопросы другим. У меня есть претензии и к себе, и к остальным.

    Но сейчас вся команда хочет, чтобы "Торпедо" вернулось обратно в РПЛ. Сможем ли мы это сделать — покажет следующий сезон», — сказал Енин Чемпионату.

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    • Напомним, что «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. За 3 тура до конца чемпионата команда потеряла теоретические шансы на попадание в зону стыковых матчей.

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