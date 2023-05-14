Енин о результатах «Торпедо»: У меня есть претензии и к себе, и к остальным

Полузащитниквысказался о результатах московской команды в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги.

«Выступление "Торпедо" в этом сезоне — провал.

Есть ли претензии к себе и команде? В первую очередь необходимо начинать с самого себя, а потом уже задавать вопросы другим. У меня есть претензии и к себе, и к остальным.

Но сейчас вся команда хочет, чтобы "Торпедо" вернулось обратно в РПЛ. Сможем ли мы это сделать — покажет следующий сезон», — сказал Енин Чемпионату.

Напомним, что «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. За 3 тура до конца чемпионата команда потеряла теоретические шансы на попадание в зону стыковых матчей.