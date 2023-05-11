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    «Рома» — «Байер»: названы стартовые составы команд

    «Рома» — «Байер»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Байера» на первый полуфинальный матч Лиги Европы, который состоится в Риме в 22:00 мск.

    «Рома» — «Байер»: названы стартовые составы команд
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    Состав «Ромы»
    • Основа: Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола, Белотти, Абрахам.
    • Запасные: Боэр, Свилар, Карсдорп, Смоллинг, Камара, Дибала, Вейналдум, Миссори, Залевски, Тахирович, Фатиканти, Эль-Шаарави.

    Состав «Байера»
    • Основа: Градецки, Та, Тапсоба, Коссуну, Инкапье, Андрих, Паласиос, Фримпонг, Вирц, Дьяби, Гложек.
    • Запасные: Ломб, Нойтгенс, Баккер, Азмун, Демирбай, Амири, Хадсон-Одои, Адли, Фосу-Менса, Азхил.

    Прогнозы на матч «Рома» — «Байер» от экспертов доступны здесь и здесь.

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