«Рома» — «Байер»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны стартовые составы «Ромы» и «Байера» на первый полуфинальный матч Лиги Европы, который состоится в Риме в 22:00 мск.

Состав «Ромы» Основа: Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола, Белотти, Абрахам.

Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола, Белотти, Абрахам. Запасные: Боэр, Свилар, Карсдорп, Смоллинг, Камара, Дибала, Вейналдум, Миссори, Залевски, Тахирович, Фатиканти, Эль-Шаарави.

Состав «Байера» Основа: Градецки, Та, Тапсоба, Коссуну, Инкапье, Андрих, Паласиос, Фримпонг, Вирц, Дьяби, Гложек.

Градецки, Та, Тапсоба, Коссуну, Инкапье, Андрих, Паласиос, Фримпонг, Вирц, Дьяби, Гложек. Запасные: Ломб, Нойтгенс, Баккер, Азмун, Демирбай, Амири, Хадсон-Одои, Адли, Фосу-Менса, Азхил.

Прогнозы на матч «Рома» — «Байер» от экспертов доступны здесь и здесь.