«Рома» — «Байер»: прогноз, составы, коэффициенты

Состав «Ромы»
- Основа: Руй Патрисиу, Манчини, Кристанте, Ибаньес, Челик, Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола, Белотти, Абрахам.
- Запасные: Боэр, Свилар, Карсдорп, Смоллинг, Камара, Дибала, Вейналдум, Миссори, Залевски, Тахирович, Фатиканти, Эль-Шаарави.
Состав «Байера»
- Основа: Градецки, Та, Тапсоба, Коссуну, Инкапье, Андрих, Паласиос, Фримпонг, Вирц, Дьяби, Гложек.
- Запасные: Ломб, Нойтгенс, Баккер, Азмун, Демирбай, Амири, Хадсон-Одои, Адли, Фосу-Менса, Азхил.
Прогнозы на матч «Рома» — «Байер» от экспертов доступны здесь и здесь.