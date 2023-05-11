В первом матче полуфинала Лиги Европы «Рома» примет «Байер». Игра запланирована на 11 мая 22:00 мск. «Рома» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

«Рома» имеет шанс выиграть свой второй еврокубок кряду после победы в Лиге конференций год назад. В плей-офф Лиги Европы она прошла «Зальцбург», «Реал Сосьедад» и «Фейеноорд».

Римляне нынешний сезон вряд ли могут записать себе в актив. Игра «Волков» вызывает заметные вопросы, да и результаты проседают.

Коэффициенты матча Рома — Байер 1X2Новым игрокам 2.073.303.75Бонус$9500

Сейчас «Рома» занимает седьмое место в итальянской Серии А. Отставание от зоны Лиги чемпионов составляет пять очков, так что, скорее всего, попасть в главный еврокубок у него есть шанс только через Лигу Европы.

Все прогнозы на Лигу Европы

Подопечные Жозе Моуринью не знают побед четыре последних поединка, которые пришлись на итальянское первенство, так что их форма оставляет желать лучшего.

«Байер»

«Байер» оказался в Лиге Европы после вылета из группового этапа Лиги чемпионов. В плей-офф другого еврокубка он прошел «Монако», «Ференцварош» и «Унион».

Клуб находится на шестой строчке Бундеслиги в зоне еврокубков, набрав в 31-м туре 48 очков. Отрыв от ближайшего преследователя «Вольфсбурга» составляет два пункта.

У «Фармацевтов» уже не осталось шансов прорваться в топ-4 и даже топ-5, ведь на данный момент отставание от идущего четвертым «Юнион Берлин» и пятым «Фрайбурга» составляет 12 очков.

«Байер» находится в неплохой форме форме. До прошлого тура, в котором он уступил «Кельну» (1:2) на выезде, беспроигрышная серия команды Хаби Алонсо составила 14 матчей.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 2,08. Успех «Байера» оценивается в 3,63, ничья — в 3,40.

В четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,91.

Еще один вариант ставки — «Рома» выиграет за 2,08, ведь Моуринью имеет большой опыт успеха в решающих матчах еврокубков, тогда как ему в этом будет противостоять новичок и вчерашний подопечный Хаби Алонсо.

А еще есть дерзкая ставка на матч «Рома» — «Байер» за 5.50.