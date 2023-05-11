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    «Рома» — «Байер». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги Европы 11 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Байер»
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    Тэмми Абрахам
    «Рома» сыграет на своем поле с «Байером» в рамках 1/2 финала Лиги Европы. Матч пройдет 11 мая, начало — в 22:00 мск. «Рома» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Полуфинал 11 Мая 2023 года
    Рома
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    •  Рома 22:00 Байер Байер
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    «Рома»

    «Рома» находится на 7 месте в турнирной таблице Серии А. Правда, «волки» еще сражаются за попадание в зону Лиги чемпионов.

    Вот только с результативностью у команды есть сложности. В 34 матчах Серии А римляне забили всего 45 мячей.

    Коэффициенты матча Рома — Байер

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    В своем предыдущем поединке «Рома» потерпела поражение. Команда Жозе Моуриньо дома уступила «Интеру» со счетом 0:2.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Состав «Ромы» сейчас почти оптимален. Все лидеры на месте, и лишь защитник Рик Карсдорп давно находится в лазарете.

    «Рома» наверняка постарается соорудить голевой задел перед ответной встречей. Итальянцы выглядят мощнее соперника, что и должны доказать на деле.

    «Байер»

    «Байер» проводит крайне неоднозначный сезон. Нынешнее 6 место в Бундеслиге вряд ли потянет на успешный результат.

    Главным бичом команды в нынешнем сезоне являются тылы. В 31 матчах своего чемпионата в воротах «Байера» побывало уже 43 мяча.

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    • Свой последний поединок леверкузенцы откровенно провалили. Дома «Байер» сенсационно уступил «Кельну» (1:2).

    В кадровом плане у «Байера» не все так безоблачно. В этом матче не сможет сыграть травмированный форвард Патрик Шик.

    Гости наверняка будут стараться как можно эффективнее сыграть на контратаках. «Фармацевты» вполне способны выдать отдельный яркий поединок.

    Ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ромы» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Байера» дают — 4.00, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды имеют в своих составах сильных атакующих исполнителей, и явно будут пытаться быстро подобрать ключи к воротам оппонента.

    Для тех, кто готов рискнуть, наш прогноз — Обе забьют в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 5.50. Еще вариант для ставки — Тотал больше 4.5 за 8.00.

    Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Рома» — «Байер»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 11.05.2023. Прогнозы на футбол. Голевой бартер состоится быстро
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