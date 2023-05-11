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    Пиоли оценил игру «Милана» в полуфинальном матче ЛЧ с «Интером»

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    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Нас было не узнать? Это слишком строгая характеристика. Дело в том, что "Интер" играл лучше в первом тайме и забил два мяча, "Милан" лучше играл во втором тайме и не забил. Так бывает в футболе.

    "Интер" играл качественнее и эффективнее в первом тайме, а мы допустили слишком много ошибок для такого уровня.

    До седьмой минуты "Интер" ни разу даже не зашёл в нашу штрафную, а потом забил после первого же углового. Очевидно, нам следовало быть более сконцентрированными.

    Мы хотели другого результата, но стоит продолжать верить, потому что один момент может всё изменить в ответном матче.

    Мы намеревались быть компактными и агрессивными, но "Интер" был лучше во многих ситуациях 50 на 50, и это помогло им взять игру под контроль. Им также повезло реализовать два первых момента, что усложнило нам задачу на тактическом и психологическом уровнях.

    Я увидел сильную реакцию со стороны своих ребят, и это то, что мы должны использовать в следующем матче.

    У нас были шансы во втором тайме, поэтому, естественно, в ответном матче нам понадобится более агрессивный настрой. Нам нужно поднять планку и сыграть с самого начала приблизительно так, как сегодня во втором тайме.

    Ребята прекрасно понимают, что это было не то выступление и не тот результат, на который мы расчитывали, они разочарованы, но знают, что у нас есть шанс изменить ситуацию.

    Судейство? Я видел много ситуаций 50 на 50, которые оценивались арбитром одинаково.

    Леау? Посмотрим. Он был не в том состоянии, чтобы играть сегодня, осталось шесть дней, и мы надеемся, что он будет готов», — цитирует Пиоли Football-italia.

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