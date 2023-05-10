«Милан» — «Интер»: счет матча 0:2, обзор голов

В Милане состоялся первый матч полуфинала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». «Нерадзурри» выиграли со счетом 2:0.

«Интер» открыл счет на 8-й минуте поединка после подачи с углового. Мяч попал точно на ногу Эдину Джеко, который первым же касанием отправил мяч в сетку, выиграв позицию у защитника.

Через 3 минуты Генрих Мхитарян проскочил мимо соперников и вышел один-на-один с Майком Меньяном. Армянин переиграл вратаря и удвоил результат.

После этого арбитр не назначил пенальти, так как не увидел нарушения правил на Лаутаро Мартинесе.

Футбол. Лига чемпионов. Полуфинал Милан — Интер 0:2 Голы: 0:1 Эдин Джеко (8'), 0:2 Генрих Мхитарян (11') Милан: Мик Меньян, Давиде Калабрия (Пьер Калюлю, 82'), Симон Кьер (Малик Тшау, 59'), Фикайо Томори, Тео Эрнандес, Раде Крунич, Сандро Тонали, Браим Диас (Томмазо Побега, 82'), Исмаэль Беннасер (Жуниор Мессьяс, 18'), Алексис Салемакерс (Дивок Ориги, 60'), Оливье Жиру Интер: Эдин Джеко (Ромелу Лукаку, 70'), Лаутаро Мартинес (Хоакин Корреа, 78'), Федерико Димарко (Стефан де Врей, 71'), Генрих Мхитарян (Марсело Брозович, 63'), Хакан Чалханоглу (Роберто Гальярдини, 78'), Николо Барелла, Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони, Франческо Ачерби, Маттео Дармиан, Андре Онана Предупреждения: Раде Крунич (45 + 1'), Генрих Мхитарян (45 + 1'), Фикайо Томори (64')

Ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между командами состоится во вторник, 16 мая.