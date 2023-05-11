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    Капелло: «Интер» близок к выходу в финал, Пиоли не способен найти контрмеры

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    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло подвел итоги победы «Интера» над «Миланом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0).

    Фабио Капелло
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    Фабио Капелло

    «"Интер" очень близок к выходу в финал. Пиоли не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором так играет "Милан". Полузащитники "Интера" всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем.

    Что бы я сказал, если бы был тренером "Милана"? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. "Интер" немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч, но у нас будет совсем другая игра», — цитирует Капелло Corriere dello Sport.

    Ответный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет 16 мая.

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