Капелло: «Интер» близок к выходу в финал, Пиоли не способен найти контрмеры

Бывший главный тренер сборной Россииподвел итоги победы «Интера» над «Миланом» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:0).

«"Интер" очень близок к выходу в финал. Пиоли не может найти контрмеры, это не первое дерби, в котором так играет "Милан". Полузащитники "Интера" всегда были свободны и создавали вдвое больше проблем.

Что бы я сказал, если бы был тренером "Милана"? Я бы попросил всех напомнить нам о допущенных ошибках. "Интер" немного расслабился во втором тайме, и впереди еще один матч, но у нас будет совсем другая игра», — цитирует Капелло Corriere dello Sport.

Ответный матч между «Интером» и «Миланом» пройдет 16 мая.