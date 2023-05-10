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    Черчесов: Не ожидал, что Дзюба заиграет настолько ярко

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    Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре российского нападающего Артёма Дзюбы в московском «Локомотиве».

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: "Почему Дзюба, почему?" Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

    Я не удивлен его выступлением за "Локомотив", но я не ожидал, что Артем заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

    Дзюба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл девять матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи.

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