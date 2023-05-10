Черчесов: Не ожидал, что Дзюба заиграет настолько ярко

Главный тренер венгерскоговысказался об игре российского нападающегов московском

«За Дзюбу я очень рад. Когда мы были в сборной, нас постоянно критиковали: "Почему Дзюба, почему?" Вот ответ ― потому что он даёт команде то, что не могут дать многие нападающие. Поэтому он и был у нас капитаном.

Я не удивлен его выступлением за "Локомотив", но я не ожидал, что Артем заиграет настолько ярко. Я рад за него. Он меня, кстати, поздравил с чемпионством. Дзюбе только удачи», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Дзюба в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги провёл девять матчей, в которых забил восемь мячей и оформил четыре голевые передачи.