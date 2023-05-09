АПЛ. Десятая победа подряд «Ман Сити»

«Манчестер Сити» метит в чемпионы, «Арсенал» стремится этого не допустить. «Ливерпуль» мечтает о Лиге чемпионов, а «Челси» остаётся без еврокубков на следующий сезон. До окончания чемпионата остаётся 3 тура.

Изменения в турнирной таблице

«Манчестер Сити» возглавил английскую Премьер-лигу, сместив с трона «Арсенал», который большую часть сезона лидировал в чемпионате.

На седьмое место чемпионата поднялся «Брайтон», «чайки» обошли в таблице «Астон Виллу» (8 место). Шаг вперёд сделал «Челси» (11 место), назад на одну позицию отступил «Кристал Пэлас» (12 место). Также произошла перестановка между «Вулверхэмптоном» (13 место) и «Борнмутом» (14 место).

Календарь и таблица АПЛ

Зону вылета покинули сразу два клуба, которым удалось взлететь на две строчки вверх: «Ноттингем Форест» (16 место) и «Эвертон» (17 место). В группу аутсайдеров скатились «Лестер» (18 место) и «Лидс» (19 место).

Смена лидера

«Манчестер Сити» — новый лидер АПЛ, «горожане» долго к этому шли и теперь возглавляют турнир. Сначала МС дома разгромил «Вест Хэм» (3:0), а потом был обыгран один из аутсайдеров английского чемпионата — «Лидс» (2:1).

Эти две успешные игры помогли «Ман Сити» набрать 82 очка и выйти на чистое первое место. К тому же у Манчестера есть ещё одна игра в запасе.

«Ньюкасл» — «Арсенал» globallookpress.com

На второй строчке расположился «Арсенал», команда в этом сезоне набрала 81 балл — на один меньше, чем у «небесно-голубых».

«Пушкари» побеждают во втором матче подряд. Сначала лондонцы дома обыграли разобранный «Челси» (3:1), а потом была уверенная победа в гостях над «Ньюкаслом» (2:0).

Место в Лиге чемпионов

«Ньюкасл» проиграл «Арсеналу», но сохранил в очередной раз за собой место в топ-3. В активе «сорок» — 65 набранных очков, на самом деле — это уже не преимущество, так как совсем рядом находятся «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Итак, «Ман Юнайтед» идёт на четвёртом месте в чемпионате — это тоже путёвка в Лигу чемпионов. «Красные дьяволы» не воспользовались осечкой «Ньюкасла» и сами провалились в 35-м туре.

В гостевой встрече МЮ с минимальным счётом уступил «Вест Хэму» (0:1). Футболисты Эрика тен Хага остались с 63 баллами в копилке и продолжают погоню за «Ньюкаслом».

Сильно прибавил «Ливерпуль» в последних турах и вот «мерсисайдцы» уже на пятом месте в чемпионате Англии. Победная серия команды уже составляет шесть матчей.

В рамках минувшего игрового дня «Ливерпуль» дома с минимальным перевесом переиграл «Брентфорд» (1:0). Победный гол на 13-й минуте забил Мохаммед Салах. Таким образом команда Юргена Клоппа заработала 62 очка.

Без еврокубков

Провальный сезон провёл «Челси», впервые за семь лет «аристократы» остались без еврокубков. Лондонцы не выступят ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы на следующий сезон.

«Борнмут» — «Челси» globallookpress.com

На данный момент «Челси» занимает 11 место в таблице с 42 очками. В 35-м туре лондонский коллектив прервал негативную полосу игр, обыграв в гостях «Борнмут» (3:1).

Зона вылета

В группе аутсайдеров стабилен только «Саутгемптон» — главный претендент на вылет из АПЛ. За три тура до финиша сезона команда снова проиграла в чемпионате. В это раз уступила «Ноттингем Форесту» (3:4).

После этого поражения «Саутгемптон» крепко засел на последнем месте в АПЛ — команда набрала 24 очка. В зоне вылета оказались «Лестер» и «Лидс», у которых по 30 очков.

Тур № 36

Матчи следующего игрового дня пройдут с 13 по 15 мая. Лидер английского футбола «Манчестер Сити» свой поединок проведёт в гостях против «Эвертона». Игра состоится в воскресенье, 14 мая.

«Арсенал» попробует не сойти с дистанции в матче с «Брайтоном», игра запланирована на воскресенье, 14 мая.

Все прогнозы на АПЛ

Завершит программу 36 тура матч с участием «Ливерпуля». Коллектив отправится на выезд к «Лестеру». Встреча назначена на понедельник, 15 мая.