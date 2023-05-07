Стефанович о Клотете: Впервые работаю с иностранным тренером, выношу много полезных вещей

Форвардрассказал о работе с главным тренером команды

«Работать с Клотетом — очень интересный опыт для всех, и меня в том числе. Я впервые работаю под руководством иностранного тренера. И это первая вещь, с которой сейчас столкнулись многие футболисты. Лично для себя выношу много полезных вещей.

Суровый ли он? Ситуация требует каких-то жертв (речь о ситуации с отстранением игроков), и это они и есть. Поэтому адекватно к этому отношусь с учетом того, какую школу прошел — и вторая лига, и ФНЛ.

Бывает много разных тренеров, соответственно, и подходов. Никого не сужу, каждый видит по-своему. Мне нормально с ним работать», — цитирует игрока Sport24.

Напомним, что «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 13-ю очками в активе. Следующий матч команда сыграет с ЦСКА в Москве.