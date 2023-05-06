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    «Шинник» обыграл «Волгарь», а «Динамо» Махачкала одержала победу над «Нефтехимиком»

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    Обзор матчей 30-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    «Шинник» — «Волгарь» 2:1

    Первым забили гости. На 14-й минуте встречи отличился игрок «Волгаря» Александр Носов.

    Еще в первом тайме «Шинник» забил 2 гола и победил. Дублем отличился игрок хозяев Дмитрий Самойлов.

    Первая лига.
    «Шинник» — «Волгарь» 2:1
    Голы: 0:1 — 14 Носов, 1:1 — 22 Самойлов, 2:1 — 32 Самойлов

    После этого матча «Шинник» занимает 8-е место (40 очков). «Волгарь» — на 5-й позиции (44).

    «Динамо» Махачкала — «Нефтехимик» 2:0

    Хозяева забили по голу в каждом тайме. Сначала отличился игрок «Динамо» Алимхан Зайнивов, а затем Залимхан Юсупов поставил точку в этом матче.

    Первая лига.
    «Динамо» М — «Нефтехимик» 2:0
    Голы: 1:0 — 13 Зайнивов, 2:0 — 67 Юсупов

    «Динамо» — на 6-м месте (44 очка). «Нефтехимик» занимает 7-ю строчку (40).

    «Арсенал» — «Велес» 1:1

    Первый гол забили хозяева. На 57-й минуте отличился игрок «Арсенала» Ираклий Манелов.

    Уже на 84-й минуте «Велесу» удалось сравнять счет благодаря голу Ираклий Логуа.

    Первая лига.
    «Арсенал» — «Велес» 1:1
    Голы: 1:0 — 57 Манелов, 1:1 — 84 Логуа

    После этого матча «Арсенал» — на 10-й позиции (38 очков). «Велес» занимает 15-е место (30).

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