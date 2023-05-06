«Шинник» обыграл «Волгарь», а «Динамо» Махачкала одержала победу над «Нефтехимиком»

«Шинник» — «Волгарь» 2:1
Первым забили гости. На 14-й минуте встречи отличился игрок «Волгаря» Александр Носов.
Еще в первом тайме «Шинник» забил 2 гола и победил. Дублем отличился игрок хозяев Дмитрий Самойлов.
После этого матча «Шинник» занимает 8-е место (40 очков). «Волгарь» — на 5-й позиции (44).
«Динамо» Махачкала — «Нефтехимик» 2:0
Хозяева забили по голу в каждом тайме. Сначала отличился игрок «Динамо» Алимхан Зайнивов, а затем Залимхан Юсупов поставил точку в этом матче.
«Динамо» — на 6-м месте (44 очка). «Нефтехимик» занимает 7-ю строчку (40).
«Арсенал» — «Велес» 1:1
Первый гол забили хозяева. На 57-й минуте отличился игрок «Арсенала» Ираклий Манелов.
Уже на 84-й минуте «Велесу» удалось сравнять счет благодаря голу Ираклий Логуа.
После этого матча «Арсенал» — на 10-й позиции (38 очков). «Велес» занимает 15-е место (30).