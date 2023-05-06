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    «Кремонезе» дома победил «Специю»

    «Кремонезе» — «Специя»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Кремонезе» победил «Специю» в матче 34-го тура чемпионата Италии. Хозяева выиграли со счетом 2:0.

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    По голу в составе победителей забили Даниэль Чиофани и Йохан Васкес.

    Серия А. 34-й тур
    Кремонезе — Специя 2:0 (1:0, 1:0)
    Голы: 1:0 — 41 Чиофани, 2:0 — 77 ВаскесКремонезе: Карнезекки, Феррари (Кирикеш, 66), Лочошвили, Васкес, Валери, Серникола, Буонаюто, Мейте, Кастаньетти (Бенасси, 66), Гальдамес, Чиофани (Афена-Гьян, 89), ОкерекеСпеция: Дронговски, Амьян, Ампаду, Висьневски, Николау (Реца, 54), Экдаль, Бурабия (Нзола, 53), Эспозито (Коваленко, 78), Агудело (Ципот, 78), Джаси (Верде, 61), ШомуродовПредупреждения: Агудело (76), Ампаду (79)

    «Кремонезе "набрал 4 очка и сократил разрыв с зоной спасения до трех пунктов. Клуб занимает 19-е место. 'Специя' проиграла третий матч подряд и с 27 баллами занимает 17-ю позицию.

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