«Кремонезе» — «Специя»: счет матча 2:0, обзор голов

победилв матче 34-го тура чемпионата Италии. Хозяева выиграли со счетом 2:0.

По голу в составе победителей забили Даниэль Чиофани и Йохан Васкес.

Серия А. 34-й тур Кремонезе — Специя 2:0 (1:0, 1:0) Голы: 1:0 — 41 Чиофани, 2:0 — 77 ВаскесКремонезе: Карнезекки, Феррари (Кирикеш, 66), Лочошвили, Васкес, Валери, Серникола, Буонаюто, Мейте, Кастаньетти (Бенасси, 66), Гальдамес, Чиофани (Афена-Гьян, 89), ОкерекеСпеция: Дронговски, Амьян, Ампаду, Висьневски, Николау (Реца, 54), Экдаль, Бурабия (Нзола, 53), Эспозито (Коваленко, 78), Агудело (Ципот, 78), Джаси (Верде, 61), ШомуродовПредупреждения: Агудело (76), Ампаду (79)

«Кремонезе "набрал 4 очка и сократил разрыв с зоной спасения до трех пунктов. Клуб занимает 19-е место. 'Специя' проиграла третий матч подряд и с 27 баллами занимает 17-ю позицию.