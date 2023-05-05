Кержаков: Мне стыдно за свое поведение по отношению к Спаллетти

Бывший нападающий «Зенита»признался, что ему стыдно за то, что он называл двуличным экс-тренера питерской команды

Кержаков ранее был недоволен отношением Спаллетти к Халку и другим игрокам питерской команды.

«Тогда я не понимал, почему Спаллетти нормально реагировал на то, что Халк не пожимал ему руку, а на проявление эмоций у других игроков смотрел по-другому.

Я был футболистом, не думал о каком-то давлении на тренера. Сейчас уже тренирую сам, прекрасно понимаю Лучано. Вокруг все кричат: "Вы купили игроков на сто миллионов, где результат? Почему стало хуже?" Очевидно, руководство клуба тоже ждало всплеска, а его не было.

Анализирую это сейчас — и становится стыдно за свое поведение. Я говорил, что Спаллетти двуличный — как раз ориентируясь на ту историю с Халком. Но тренер вынужден балансировать между огромным количеством амбициозных людей. Думаю, 99 процентов тренеров поступили бы так же, как Спаллетти. Мне очень жаль, что я произнес те слова о двуличии. Еще раз приношу извинения», — приводит слова Кержакова Sports.ru.