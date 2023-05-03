АПЛ. Возглавит ли «Манчестер Сити» чемпионскую гонку?

«Арсенал» побеждает, но может потерять лидерство. «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы возглавить АПЛ. В топ-5 ворвался «Ливерпуль». До окончания сезона остаётся 4 тура.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 34-го тура первая четвёрка осталась на своих местах. Однако, перенесенные игры тура 28-го, которые состоятся 3 и 4 мая, могут все кардинально поменять в положении команд топ-4. Например, «Ман Сити» возможно обойдёт «Арсенал» и займет первое место или «Ман Юнайтед» поднимется на третье место, сместив с этой строчки «Ньюкасл».

В топ-5 английской Премьер-лиги ворвался «Ливерпуль». «Мерсисайдцы» обошли в турнирной таблице «Тоттенхэм». Рухнули вниз «Челси» (12 место) и «Борнмут» (13 место), так как на две строчки вверх поднялся «Кристал Пэлас», который расположился на 11-м месте.

Календарь и таблица АПЛ

В зоне вылета без изменений. Главный претендент на понижение в классе «Саутгемптон» занимает последнее 20 место. Шансов на спасение больше у «Ноттингем Фореста» (18 место) и «Эвертона» (19 место).

Чемпионская битва

«Арсенал» после краха в матче с «Манчестер Сити», стремится сохранить лидерство в чемпионате Англии. В 34-м туре лондонскому коллективу удалось прервать чёрную полосу игр.

В дерби Лондона «Арсенал» переиграл терпящий бедствие «Челси» (3:1). В составе «пушкарей» дубль оформил Мартин Эдегор, ещё один гол на счету Габриэля Жезуса. Всего голы «канониры» забили в первой половине встречи.

«Арсенал» временно сохранил лидерство в таблице, набрав 78 очков. На втором месте идёт «Манчестер Сити», у которого в активе — 76 баллов и две игры в запасе.

В минувшем игровом дне «горожане» в гостях переиграли «Фулхэм» (2:1). Победу МС принесли точные удары Эрлинга Холанна и Хулиана Альвареса.

«Манчестер Сити» globallookpress.com

В среду, 3 мая футболисты Хосепа Гвардиолы проведут отложенную встречу 28 тура против «Вест Хэма». В случае победы над «молотобойцами», «Манчестер Сити» поднимется на первое место.

Лига чемпионов

«Арсенал» и «Манчестер Сити» уже обеспечили себе места в групповом этапе Лиги чемпионов. Основные претенденты на оставшиеся две путевки «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед».

«Ньюкасл» занимает в лиге третье место, набрав 65 очков. В минувшем туре «сороки» одержали победу над худшей командой чемпионата — «Саутгемптоном» (3:1). В составе победителей дублем отметился Каллум Уилсон, также был автогол в исполнении Тео Уолкотта.

На пятки «Ньюкаслу» наступает «Манчестер Юнайтед», «красные дьяволы» заработали 63 балла после успешной игры с «Астон Виллой» (1:0). Единственный и победный гол на 39-й минуте забил Бруну Фернандеш.

К слову, «Ман Юнайтед» может подняться на третье место, если выиграет у «Брайтона». Отложенная игра запланирована на четверг, 4 мая.

Лига Европы

«Ливерпуль» поднялся в еврокубковую зону, команда расположилась на пятом месте, которое даёт право сыграть в основной сетке Лиги Европы на следующий сезон.

У «мерсисайдцев» продолжается победная серия, которая составляет четыре матча. В 34-м туре «Ливерпуль» в убойной встрече переиграл «Тоттенхэм» (4:3).

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм» globallookpress.com

К 15-й минуте поединка «Ливерпуль» вёл в три мяча, голы забили Кёртис Джонс, Луис Фернандо и Мохаммед Салах. «Тоттенхэм» чуть не совершил камбэк, с 40-й по 93-ю минуты.

«Шпоры» смогли отыграть фору благодаря точным ударам Гарри Кейна, Сон Хын Мина и Ришарлисона Андраде. Буквально тут же Диогу Жота принёс победу «Ливерпулю», забив решающий гол на 94-й минуте поединка.

Таким образом «Ливерпуль» набрал 56 очков и обошёл в таблице «Тоттенхэм», у которого осталось 54 пункта.

Зона вылета

За 4 тура до финиша чемпионата Англии сразу три команды набрали по 30 очков. Однако в зоне вылета находится именно «Ноттингем Форест», который расположился на 18 месте. Выше находятся «Лестер» (16 место) и «Лидс» (17 место).

На 19-й строчке идет «Эвертон» у «ирисок» в активе 29 баллов, а замыкает турнирную таблицу «Саутгемптон» с 24 пунктами.

Тур № 35

Матчи следующего тура английской Премьер-лиги пройдут с 6 по 8 мая. Теневой лидер «Манчестер Сити» свой матч проведёт дома против «Лидса», встреча запланирована на субботу, 6 мая.

В центральной битве сразятся «Арсенал» и «Ньюкасл», игра пройдет в воскресенье, 7 мая. В этот же день «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Вест Хэму». А «Ливерпуль» в родных стенах сыграет против «Брентфорда».

Все прогнозы на АПЛ

Закроют программу 35-го тура два матча с участем аутсайдеров АПЛ: «Эвертон» на выезде померится силами с «Брайтоном», а «Ноттингем Форест» примет «Саутгемптон». Игры запланированы на понедельник, 8 мая.