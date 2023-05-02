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    Артета: Мы попали в ЛЧ за 6 туров до конца, такого не было больше 10 лет

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает успехом досрочное попадание команды в Лигу чемпионов по итогам сезона в АПЛ. «Канониры» находятся на 2-м месте в таблице с 75 очками.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Да. И, думаю, на следующий сезон — тоже. Все мы согласились бы оказаться в таком положении в следующем сезоне. Вот почему нельзя игнорировать общую картину.

    Многие люди отлично поработали для того, чтобы мы были в нынешнем положении. Осталось шесть туров до конца АПЛ, а мы уже попали в Лигу чемпионов.

    С этим клубом такого не было больше 10 лет. А у нас самая молодая команда в лиге.

    Мы все еще расстроены из-за поражения от "Манчестер Сити", мы не смирились с ним. Мы хотим большего. И это лучшая мантра, которую мы сейчас можем повторять, чтобы постараться правильно завершить сезон и выиграть АПЛ», — сказал Артета.

    В 34-м туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Челси». Начало матча в 22:00 мск.

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