Тикнизян: Дзюба — лидер, большая фигура для нашей команды, один из главных людей в раздевалке

Защитник московскогозаявил, что молодому коллективу железнодорожников необходим такой футболист, как нападающий

«Артем — лидер, большая фигура для нашей команды, один из главных людей в раздевалке. Он ведет за собой партнёров, доказывает делом, а не только словами. Такому молодому "Локомотиву" был просто необходим такой человек. Дзюба — легенда в своих кругах», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» прошедшей зимой на правах свободного агента. Контракт нападающего с железнодорожникам истекает в июне этого года. Стороны начали переговоры о продлении соглашения.