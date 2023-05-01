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    Тикнизян: Дзюба — лидер, большая фигура для нашей команды, один из главных людей в раздевалке

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    Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что молодому коллективу железнодорожников необходим такой футболист, как нападающий Артем Дзюба.

    Наир Тикнизян
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    Наир Тикнизян

    «Артем — лидер, большая фигура для нашей команды, один из главных людей в раздевалке. Он ведет за собой партнёров, доказывает делом, а не только словами. Такому молодому "Локомотиву" был просто необходим такой человек. Дзюба — легенда в своих кругах», — цитирует Тикнизяна «Чемпионат».

    34-летний Дзюба перешел в «Локомотив» прошедшей зимой на правах свободного агента. Контракт нападающего с железнодорожникам истекает в июне этого года. Стороны начали переговоры о продлении соглашения.

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