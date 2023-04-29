«Торино» — «Аталанта»: счет матча 1:2, обзор голов

«Торино» — «Аталанта» Фото: globallookpress.com
Первый гол забили гости на 34-й минуте встречи. Точным ударом отличился защитник «Аталанты» Давиде Дзаппакоста.
Уже на 75-й минуте игрокам «Торино» удалось сравнять счет благодаря голу нападающего команды Арнальдо Антонио Санабрия — 1:1.
На 88-й минуте форвард «Аталанты» Дуван Сапата принес победу для своей команды, забив 2-й гол.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Аталанта 1:2
Голы: 0:1 Давиде Дзаппакоста (34'), 1:1 Антонио Санабрия (75'), 1:2 Дуван Сапата (88') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Алессандро Буонджорно, Валентин Лацаро (Уилфрид Стефан Синго, 86'), Кароль Линетти (Самуэле Риччи, 62'), Иван Илич, Рикардо Родригес (Мергим Войвода, 62'), Алексей Миранчук, Янн Карамо (Никола Влашич, 46'), Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 89') Аталанта: Расмус Хёйлунн (Дуван Сапата, 53'), Марио Пашалич (Жереми Бога, 53'), Давиде Дзаппакоста, Теун Коопмейнерс, Эдерсон (Луис Мурьель, 80'), Мартен де Рон, Йоаким Мехле, Джорджио Скальвини (Хосе Луис Паломино, 65'), Берат Джимсити, Рафаэл Толой, Марко Спортьелло Предупреждения: Рикардо Родригес (31'), Хосе Луис Паломино (82')
После этого матча «Аталанта» занимает 6-е место в турнирной таблице Серии А (55). «Торино» — на 11-й позиции (42).