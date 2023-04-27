«Сельта» — «Эльче»: счет матча 1:0, обзор гола

В 31-м туре чемпионата Испанииприняла аутсайдера Примеры. Хозяева смогли забить один мяч и выиграть поединок.

Автором победного гола стал Джозеф Айду, который отметился на последней минуте основного времени игры.

Примера. 31-й тур Сельта — Эльче 1:0 Гол: 1:0 — 90 АйдуСельта: Вильяр, Мальо, Айду, Тапия, Галан, Де Ла Торре (Серви, 77), Бельтран (Нуньес, 90), Вейга (Оскар Родригес, 77), Карлес Перес (Родригес, 77), Аспас, Пасиенсия (Ларсен, 62)Эльче: Бадия, Магальян, Маскарель, Клерк (Понсе, 90), Гумбау, Моренте, Фидель, Дональд, Хосан (Лирола, 86), Нтека (Бойе, 63), Милья

Для «кельтов» это первая победа в последних 5 матчах. Ранее они дважды подряд потерпели поражение и дважды сыграли вничью. Гости 8-й раз в сезоне сыграли вничью и прервали длинную серию неудач.

Календарь и таблица испанской Примеры

После 31 тура «Сельта» идет на 13-м месте с 37 очками, а «Эльче» занимает последнее место с 14 баллами.