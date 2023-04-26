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    Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании

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    Полузащитник «Локомотива» Михаил Щетинин поделился мнением о нападающем команды Артеме Дзюбе.

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    «Говорил ли Дзюба что-то персонально перед матчем с ЦСКА? Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.

    Перед матчем не было его традиционных шуток. Все было в пределах разумного.

    Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — сказал Щетинин «Известиям».

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    • Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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