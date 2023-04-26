Игрок «Локомотива» Щетинин: Дзюба — душа компании

Полузащитник «Локомотива»поделился мнением о нападающем команды

«Говорил ли Дзюба что-то персонально перед матчем с ЦСКА? Зарядил меня. Но то, что происходит в раздевалке, там и остается.

Перед матчем не было его традиционных шуток. Все было в пределах разумного.

Дзюба — душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», — сказал Щетинин «Известиям».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.