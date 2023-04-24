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    В «Локомотиве» высказались о новом контракте с Дзюбой

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    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов высказался о ситуации с новым контрактом Артема Дзюбы.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Сообщалось, что «Локомотив» начнет переговоры с 34-летним футболистом после матча с ЦСКА (1:1).

    «Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, все скажем после матча с ЦСКА.

    В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всё меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведем переговоры: думаю, договоримся.

    Может быть, следующим будет Дзюба, а может — и не он», — приводит слова Ульянова «Чемпионат».

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    • Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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