В «Локомотиве» высказались о новом контракте с Дзюбой

Спортивный директор «Локомотива»высказался о ситуации с новым контрактом

Сообщалось, что «Локомотив» начнет переговоры с 34-летним футболистом после матча с ЦСКА (1:1).

«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, все скажем после матча с ЦСКА.

В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всё меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведем переговоры: думаю, договоримся.

Может быть, следующим будет Дзюба, а может — и не он», — приводит слова Ульянова «Чемпионат».

Дзюба перешел в «Локомотив» во время зимней паузы в текущем чемпионате России, подписав контракт до конца сезона. В семи матчах РПЛ за «железнодорожников» экс-капитан сборной России забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.