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    «Реал» на выезде проиграл «Жироне»

    «Жирона» — «Реал»: счет матча 4:2, обзор голов

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    В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» потерпел поражение от «Жироны» со счетом 2:4.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    В составе победителей четыре мяча забил Валентин Кастельянос. Он стал первым игроком за последние 75 лет, которому удалось забить 4 мяча в ворота «Реала» в матче Примеры.

    У «Реала» в первом тайме отметился Винисиус, а во втором еще один мяч отыграл Лукас Васкес, при этом счет уже был 3:2.

    Футбол. Испания. Примера
    Жирона — Реал Мадрид 4:2
    Голы: 1:0 Валентин Кастеллано (12'), 2:0 Валентин Кастеллано (24'), 2:1 Винисиус Жуниор (34'), 3:1 Валентин Кастеллано (46'), 4:1 Валентин Кастеллано (62'), 4:2 Лукас Васкес (85') Жирона: Пауло Гассанига, Martinez Arnau, Сантьяго Буэно, Хуанпе, Мигель Гутьеррес (Хавьер Эрнандес, 89'), Ориоль Ромеу Видаль, Ян Коуту, Виктор Цыганков (Валери Фернандес, 72'), Иван Мартин (Ricard Artero Ruiz, 90'), Родриго Рикельме (Рейниер, 89'), Валентин Кастеллано (Кристиан Стуани, 72') Реал Мадрид: Винисиус Жуниор, Родриго (Мариано Диас, 79'), Марко Асенсио, Лука Модрич (Орельен Чуаэми, 63'), Тони Кроос, Федерико Вальверде, Начо, Антонио Рюдигер, Эдер Милитао, Даниэль Карвахаль (Лукас Васкес, 79'), Андрей Лунин Предупреждения: Винисиус Жуниор (37'), Martinez Arnau (43'), Эдер Милитао (65')

    «Реал» с 65 очками занимает 2-е место, а «Жирона» расположилась на 9-й позиции с 41 очком.

    В другом матче тура «Осасуна» добыла победу над «Кадисом», доигрывая при этом в меньшинстве.

    Игра завершилась со счетом 1:0. Победный гол у памплонцев забил Рубен Гарсия.

    Во втором тайме игрок гостей Эз Абде получил красную карточку за неспортивное поведение.

    Футбол. Испания. Примера
    Кадис — Осасуна 0:1
    Гол: 0:1 Рубен Гарсия (62') Кадис: Херемиас Ледесма, Исаак Карселен, Луис Эрнандес, Виктор Чуст (Мамаду Мбайе, 31'), Альфонсо Эспино, Тео Бонгонда (Альваро Негредо, 68'), Феде Сан Эметерио (Алекс Фернандес, 68'), Рубен Алькарас, Рубен Собрино (Иван Алехо, 68'), Рохер Марти, Chris Ramos Осасуна: Анте Будимир, Мойсес Гомес, Икер Бенито (Давид Гарсия, 75'), Пабло Ибаньес (Хон Монкайола, 65'), Iker Munoz, Рубен Гарсия (, 83'), Мануэль Санчес, Хуан Крус, Гарсия Унай Лугеа (Аридане Эрнандес, 83'), Начо Видаль, Айтор Фернандес Предупреждение: Мануэль Санчес (86') Удаление: (85')

    «Осасуна» идет 8-й с 44 очками, а «Кадис» занимает 15-е место с 32 пунктами.

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