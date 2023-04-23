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    «Валенсия» на выезде обыграла «Эльче»

    «Эльче» — «Валенсия»: счет матча 0:2, обзор голов

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    В матче 30-го тура чемпионата Испании «Валенсия» одержала победу над «Эльче». Счет составил 2:0 в пользу «бэтменов».

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    На 19-й минуте гости открыли счет после гола Самуэла Лино, который отметился с передачи Эдинсона Кавани.

    Еще до перерыва «Валенсия» удвоила счет — отметился Гонсало Верду.

    Футбол. Испания. Примера
    Эльче — Валенсия 0:2
    Голы: 0:1 Самуэль Лино (19'), 0:2 Гонсало Верду (автогол) (42') Эльче: Эдгар Бадия, Тете Моренте (Хосан, 78'), Омар Маскарель, Гонсало Верду (Энсо Роко, 46'), Педро Бигас (Лаутаро Бланко, 17'), Карлос Клерк, Рауль Гути (Алекс Кольядо, 64'), John Nwankwo Donald, Фидель, Лукас Бое, Пере Милья (Николас Меркау Фернандес, 64') Валенсия: Эдинсон Кавани (Alberto Mari, 72'), Самуэл Лино, Андре Алмейда, Николас Гонсалес (Javier Guerra, 46'), Юнус Муса (Diego Lopez Noguerol, 80'), Хосе Гайя, Дженк Озкачар, Муктар Дьякаби (Эрай Джёмерт, 90'), Габриэл Паулиста, Димитри Фулкье, Георгий Мамардашвили Предупреждения: Юнус Муса (14'), Джон Нванкво (47'), Энсо Роко (62'), Карлос Клерк (84')

    Таким образом, «Валенсия» поднялась на 18-е место в таблице Примеры с 30 очками, а «Эльче» остался последним с 13 баллами.

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