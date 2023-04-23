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    Краснодар-2 — Кубань: смотреть онлайн в прямом эфире

    23.04.2023 в 16:00 начнется матч в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ) Краснодар-2 — Кубань

    Футбол ФНЛ — Первая лига Краснодар-2 Кубань Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ
    Краснодар-2 и Кубань начнут матч в 16:00 в первенстве Футбольной Национальной Лиги (ФНЛ), 23.04.2023.

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    Последний матч между собой: Кубань — Краснодар-2 4:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Краснодар-2» — «Кубань» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.33.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Кубань»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Краснодар-2 — Кубань.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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