«Краснодар 2» сыграет на своем поле с «Кубанью» в рамках 28-го тура чемпионата России. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:00 мск. «Краснодар 2» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар 2»

За 7 туров до конца чемпионата Первой лиги команда имеет лишь теоретические шансы на сохранение прописки. «Краснодар 2» занимает последнее 18-е место в турнирной таблице с 21-м баллом в активе.

Команда отстает от необходимой 14-й строчки на 10 очков. «Краснодар 2» выиграл лишь 5 матчей из 27-и в нынешнем сезоне при 16-и поражениях.

Стоит отметить, что краснодарская команда является худшей в лиге по результативности и надежности в обороне — 17 забитых и 44 пропущенных.

Прогнозы на ФНЛ

В последних 5-и матчах Первой лиги у «Краснодара 2» дела пошли в гору. За этот период команда выиграла два раза, столько же раз проиграла и однажды сыграла вничью. За этот период краснодарская команда забила 2 гола и 4 раза пропустила.

«Кубань»

Команда ведет отчаянную борьбу за выживание в Первой лиге. «Кубань» находится на границе с зоной вылета, занимая 14-е место. Команда опережает «красную зону» лишь на 3 балла.

«Кубань» проводит не самый лучший сезон, выиграв всего 8 матчей из 27-и в нынешнем сезоне. Несмотря на это, в последнее время команда выступает очень мощно.

«Кубань» не проигрывает уже 6 матчей подряд. За этот период команда победила в трех матчах и столько же раз сыграла вничью, забив при этом 11 голов.

Стоит отметить, что в нынешнем сезоне «Кубань» выступает не лучшим образом на чужом поле, выиграв всего 2 встречи из 13-и. Этот фактор может и не повлиять на успех гостей в предстоящем матче с «Краснодаром 2».

В нынешнем сезоне команды уже встречались между собой. В рамках 12-го тура Первой лиги «Кубань» разгромила соперника со счетом 4:0, нанеся при этом 5 ударов в створ ворот.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кубани» предлагают поставить за 2.33.

На викторию «Краснодара 2» выставлен коэффициент 3.05, ничья оценена в 3.45.

«Кубань» показывает очень мощную игру в последнее время. Можно предположить, что гости заберут свои очки в низовом матче.

Наши ставка и прогноз — победа «Кубани» за 2.33. Также поставим на то, что «Кубань» забьет минимум 1 гол в 1 тайме за 2.11.