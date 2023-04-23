Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой»

Главный тренер «Реала»подвел итоги победного поединка над «Сельтой» (2:0) в матче 30-го тура ла лиги.

«Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.

С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед первым матчем с Сити», — цитирует Анчелотти клубная пресс-служба.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» набрал 65 очков и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до восьми пунктов. У «Сельты» 36 очков и 12-я строчка.