Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой»

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.
С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед первым матчем с Сити», — цитирует Анчелотти клубная пресс-служба.
Календарь и таблица испанской Примеры
«Реал» набрал 65 очков и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до восьми пунктов. У «Сельты» 36 очков и 12-я строчка.