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    Анчелотти прокомментировал победу над «Сельтой»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги победного поединка над «Сельтой» (2:0) в матче 30-го тура ла лиги.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Думаю, атмосфера вокруг сильно нам помогает и позволяет нам выкладываться на сто процентов и даже больше. Именно поэтому, думаю, все игроки благодарны нашим болельщикам, которые всегда дарят нам много любви.

    С газоном проблема, над ней работают и, надеюсь, смогут найти решение. Понятно, что проводимые работы влияют на качество травы, и это не удивляет. Приходится терпеть. Но ситуация изменится перед первым матчем с Сити», — цитирует Анчелотти клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» набрал 65 очков и сократил отставание от лидирующей «Барселоны» до восьми пунктов. У «Сельты» 36 очков и 12-я строчка.

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