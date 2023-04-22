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    Тухель назвал причину поражений «Баварии»

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    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель считает, что возможной причиной поражений «Баварии» является усталость.

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    «Это совершенно необязательное поражение. Мы не были достаточно сосредоточенными. Когда "Майнц" начал давить, я не увидел у нас сил на то, чтобы дать отпор. И я не знаю, в чем дело.

    Сейчас мы в действительно сложной ситуации. Слишком многое произошло с командой.

    У Томаса Мюллера был не лучший день. Его действия были бесцельными. Он дважды бил по воротам тогда, когда Канселу был совершенно открытым», — сказал главный тренер «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.

    «Бавария» проиграла «Майнцу» 1:3 в матче 29-го тура Бундеслиги и может лишиться лидерства в турнирной таблице.

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