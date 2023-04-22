Головин включен в заявку «Монако» на матч с «Лансом»

опубликовал заявку на матч противв 32-м туре чемпионата Франции.

Российский полузащитник Александр Головин вошел в список из 23-х игроков, которые могут принять участие в предстоящей встрече.

Заявка «Монако»: Дидиллон, Льенар, Нюбель — Агилар, Энрике, Дисаси, Якобс, Марипан, Матсима, Вандерсон — Аклиуш, Бен Сегир, Камара, Диатта, Диоп, Фофана, Головин, Магасса, Матазо, Минамино — Бен Йеддер, Боаду, Фолланд.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Ланс» — «Монако»

Головин провел в текущем чемпионате Франции 29 матчей, забил семь мячей сделал семь результативных передач.

Матч «Ланс» — «Монако» состоится 22 апреля, начало — в 22:00 мск.